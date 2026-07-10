Normalerweise schwärmen unsere Redakteure und Redakteurinnen aus, um die Zeitung zu füllen, diesmal füllten die Leser und Leserinnen die Redaktion. Beim Tag der offenen Tür kam es zu vielen sympathischen Begegnungen und tollen Gesprächen.

Die Gäste konnten sich nicht nur ein Bild von den nagelneuen Büroräumen der Regionalredaktion in der Grazer Vorstadt in Voitsberg machen, auch die Bilder an der Wand überraschten so manche. Die Werke von niemand Geringerem als Franz Dampfhofer, dem künstlerischen Aushängeschild des Bezirks, zieren bis Ende August die Räumlichkeiten. Der Künstler war gemeinsam mit seiner Frau Anna auch selbst vor Ort und plauderte mit dem interessierten Publikum.

Viele Gäste

Ebenfalls unter den Besuchern waren unter anderem das Künstlerehepaar Renate und Fritz Prehal und Seniorenbund-Obmann Walter Reiter. Auch Unternehmerin Michaela Schramm-Waidacher und auf Seiten der Politik ÖVP-Bezirksgeschäftsführer Christian Hiebler mit Tochter Franziska und Stallhofens Vizebürgermeister Rene Stangl ließen es sich nicht nehmen, vorbeizuschauen. Die zahlreichen Besucher wurden mit leckerem Nellati-Eis ins Wochenende verabschiedet.

Was blieb, war ein Tag voller wertvoller Begegnungen und guter Laune.