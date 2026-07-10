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Wien
Neue Wiener U-Bahn-Tunnel sind gegraben
Die Tunnel für die nächste Ausbaustufe der Wiener U-Bahn sind nun allesamt gegraben. Nachdem die Tunnelvortriebsmaschine "Deborah" ihre finale Destination im Bezirk Neubau erreicht hat, gibt es nun auch auf der künftigen U2-Trasse eine durchgängige Verbindung. Der U5-Ast vom Rathaus zum Frankhplatz wurde bereits errichtet. Bis Züge durch die neuen Röhren brausen, wird es aber noch dauern. Die Abschnitte werden 2030 in Betrieb gehen.