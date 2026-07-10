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Wien
Arbeiten nach dem Pensionsalter wird attraktiver
Die Regierung hat am Freitag ihr Paket zur Attraktivierung des Arbeitens im Alter final auf den Weg gebracht. Nach einem Umlaufbeschluss im Ministerrat wurde die Gesetzesnovelle im Parlament eingebracht, wo es bei der ersten Sitzung nach der Sommerpause beschlossen werden könnte. Zentrales Element der Reform ist wie angekündigt ein ab 2027 geltender steuerlicher Freibetrag für jene, die im Alter arbeiten wollen. Gestärkt wird die betriebliche Vorsorge - allerdings erst 2028.