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Brüssel/EU-weit
Zahl illegaler Grenzübertritte in EU heuer gesunken
Die Zahl der irregulären Grenzübertritte in die EU ist in den ersten sechs Monaten 2026 weiter zurückgegangen: Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sank die Zahl der aufgedeckten Fälle laut am Freitag veröffentlichten Frontex-Zahlen um 37 Prozent. Nach vorläufigen Daten wurden mehr als 49.000 irreguläre Übertritte registriert. Der stärkste Rückgang war auf der westafrikanischen Route zu verzeichnen; hier kamen zwei Drittel weniger Menschen etwa aus Marokko oder Senegal an.