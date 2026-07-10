Höchst unangenehm, wenn man am Flughafen zu einer Auslandsreise einchecken will und plötzlich daraufkommt, dass der Reisepass schon abgelaufen ist. Für bestimmte Ausnahmefälle gibt es die Möglichkeit, sich am Flughafen Graz-Thalerhof einen Notpass ausstellen zu lassen. „Dieser gilt in der Regel nur für die Dauer der notwendigen Reise und ist keine schnellere Alternative zum gewöhnlichen Reisepass“, betont Oliver Grabler, Leiter des Bürgerservice der Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung.

Diese musste sich im Vorjahr 301-mal um solche Pass-Notfälle kümmern, wie aus den Zahlen des Grazer Flughafens hervorgeht. Die BH prüft dann – auch an den Tagesrändern und am Wochenende –, ob im konkreten Fall Passversagungsgründe vorliegen. Ist das nicht der Fall, stellt der Info-Schalter am Flughafen binnen kurzer Zeit den cremefarbenen Notpass aus. Die Reise kann beginnen!

In dringenden Fällen gibt es den cremefarbenen Not-Reisepass © Wilfried Rombold

Reisepass gilt in der Regel zehn Jahre

Damit man gar nicht erst in diese Situation kommt, erinnert das Land am Freitag per Aussendung: „Prüfen Sie, ob Ihr Reisepass noch gültig ist!“ In der Regel läuft die Gültigkeit nach zehn Jahren ab, anders ist das bei Minderjährigen unter 18 Jahren. Anders als früher können neue Pässe nicht mehr verlängert werden, es muss ein neuer ausgestellt werden. Im Vorjahr war das in den steirischen Bezirkshauptmannschaften rund 89.000-mal der Fall, die Stadt Graz stellte 34.330 neue Reisepässe aus. Für die Neuausstellung kann man da wie dort einen Online-Termin buchen. Auch viele Gemeinden bieten ein Pass-Service an.

Ein reguläres Dokument kostet 112 Euro. Für den Express-Pass (binnen drei Arbeitstagen fertig) werden 148 Euro fällig. Wer das Dokument noch am selben Tag ausgestellt haben will, muss 326 Euro bezahlen.