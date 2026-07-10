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Wien
NEOS-Mandatar schert beim Budget aus Koalition aus
Ungewöhnliches hat sich am Freitag im Nationalrat im Zuge der Budget-Debatte abgespielt. Ein Mandatar der Koalition, nämlich Veit Dengler von den NEOS, forderte dazu auf, einem Kapitel des Haushaltsvorschlags nicht zuzustimmen. Dabei geht es um das Budget des Bundeskanzleramts, konkret wegen der aus seiner Sicht viel zu hohen Parteienförderung. Das dreijährige Einfrieren der Subvention sei zwar ein guter Schritt, aber viel zu wenig.