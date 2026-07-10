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Berlin
Bursche verfasste vor Amoktat in Deutschland Schreiben
Nach der Amoktat an einem Gymnasium im oberbayerischen Schongau prüfen Ermittler ein Schreiben, das von dem mutmaßlichen Täter stammen könnte. Zudem werde untersucht, ob die Tat per Livestream übertragen werden sollte. "Es gibt erste Hinweise darauf, dass diese Tat gestreamt werden sollte", sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft München II am Freitag. "Aber mehr können wir noch nicht sagen." Der "Spiegel" hatte über den möglichen Livestream und das Dokument berichtet.