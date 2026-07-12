Vor kurzem hat der bisherige Präsident, Patric Koch, sein Amt an Mario Rucker übergeben. Die Amtszeit dauert immer ein Jahr. „In meiner Zeit haben wir im Bezirk Spendensummen von insgesamt 19.000 Euro übergeben“, resümiert Koch, „wir haben 20 Veranstaltungen, Vorträge und Ausflüge organisiert und so auch das Clubleben gestärkt.“ Koch bedankt sich für die gute Zusammenarbeit und das Vertrauen in ihn und sagt: „Ich wünsche Mario Rucker alles Gute für sein Jahr.“

Rucker will unter dem Motto „Create Lasting Impact – nachhaltige Wirkung erzielen“ Projekte schaffen, die langfristig wirken. Im Mittelpunkt sollen soziales Engagement und wiederkehrende Projekte stehen, besonderer Fokus soll auch auf den Themenschwerpunkt Autismus gelegt werden.