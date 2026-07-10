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Wien
Rechnungshof ortete Mängel in ÖVP-Bericht für 2023
Der Rechnungshof hat am Freitag sein Ergebnis der Überprüfung des Rechenschaftsbericht der ÖVP für das Jahr 2023 veröffentlicht. Nach mehreren Korrekturen und Stellungnahmen der Partei wurde der Bericht an den Unabhängigen Parteien-Transparenzsenat (UPTS) weitergeleitet. Grund sind mehrere festgestellte Mängel. Diese betreffen unter anderem unzulässige Spenden von Unternehmen, überhöhte Mitgliedsbeiträge und verspätete Spendenmeldungen.