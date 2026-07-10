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Klagenfurt
Kärntner FPÖ brachte neuen Antrag für U-Ausschuss ein
Die Kärntner FPÖ hat am Freitag einen neuen, mit Landtagsamt und Verfassungsdienst abgestimmten Antrag auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses eingebracht. Untersuchungsgegenstand sollen Veräußerungsvorgänge der rot-schwarzen Landesregierung sein, und zwar konkret jene des Feriendorfs Ossiacher See und des Kinderheims Görtschach. Der Flughafen Klagenfurt ist - anders als zuerst geplant - nicht mehr im Antrag enthalten, hieß es in einer Aussendung.