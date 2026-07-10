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Brüssel
EU fordert wegen Suchtgefahr Änderungen bei Meta-Plattformen
Instagram und Facebook bergen nach vorläufigen Ergebnissen einer EU-Untersuchung zu große Suchtgefahren für Kinder und Jugendliche. Die Europäische Kommission sieht Risiken unter anderem durch stark personalisierte Empfehlungen sowie das automatische Abspielen immer neuer Videos und treibt ein Verfahren gegen den Mutterkonzern Meta voran. Der US-Konzern muss darauf nun reagieren.