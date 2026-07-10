Veränderungen in der Geopolitik würden eine Anpassung der "regulatorischen Rahmenbedingungen auf nationaler und europäischer Ebene an diese neue Realität" notwendig machen. Zudem gebe es in Österreich viele Unternehmen, die in den genannten Bereichen tätig sind und "beste Chancen auf neue Aufträge und Wachstum" hätten.

Zu den genannten Beispielen zählt die "derzeitige Ausgestaltung des Paragraph 320 des Strafgesetzbuches" - dieser regelt die "Verbotene Unterstützung von Parteien bewaffneter Konflikte". Banken seien wegen der aktuellen Formulierung bei der Finanzierung entsprechender Projekte zurückhaltend.

Auch eine "pauschale Hochrisiko-Einstufung von Verteidigungsgeschäften in der EU-Geldwäscheverordnung (EU-AML-VO) sowie europäische Vorgaben für Bankenaufsicht" würden den Zugang zu Kapital für die betroffenen Firmen erschweren. Die WKÖ fordert daher "eine klarstellende aufsichtsrechtliche Guidance, eine differenzierte Betrachtung der Geldwäsche-Regelungen bei Dual-Use-Gütern sowie die Streichung der pauschalen Hochrisiko-Einstufung auf EU-Ebene."