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Athen
Griechische Linksradikale wegen Brandanschlag festgenommen
Zehn Tage nach dem Brandanschlag auf das Wohnhaus einer konservativen Politikerin in Griechenland, bei dem ihre Mutter ums Leben kam, hat die Polizei in Thessaloniki drei mutmaßliche Täter festgenommen. Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis erklärte am Freitag im Parlament, die Behörden hätten ihr Versprechen eingehalten, die Verantwortlichen zu ermitteln und festzunehmen. Die Festgenommenen, eine Frau und zwei Männer, seien als Mitglieder autonomer Gruppierungen bekannt.