Der Unfall passierte bereits am Abend des 2. Juli (ein Donnerstag): Kurz vor 20 Uhr hielt ein Grazer (56) seinen Pkw an der großen Kreuzung bei der Grazer Wirtschaftskammer (Grabenstraße/Hochsteingasse), wollte dann weiter stadtauswärts fahren. Links neben ihm befanden sich zwei Motorräder.

Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhren alle drei Fahrzeuge gleichzeitig los. Dabei kam ein 52-Jähriger aus Graz-Umgebung zu Sturz, angeblich nach einer Kollision mit dem Auto. Der zweite Motorradlenker fuhr weiter.

Dieser soll aber ebenfalls am Unfallgeschehen beteiligt gewesen sein, gibt der Autofahrer an. Jetzt sucht die Polizei nach dem unbekannten Motorradfahrer. Hinweise an die Verkehrsinspektion 1, Tel. 0 59 133 - 6541010.

Der 52-jährige Biker wurde bei dem Unfall übrigens leicht verletzt, so die Polizei.