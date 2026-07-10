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Wien
"Beste Frühjahrssaison" für das Dorotheum
Das Dorotheum freut sich nach eigenen Angaben über die "beste Frühjahrssaison in seiner Geschichte". Das Auktionshaus erinnerte am Freitag in einer Aussendung an eine Reihe von erzielten Spitzenergebnissen - etwa die Darstellung von Maria Magdalena der bedeutenden Barockmalerin Artemisia Gentileschi, aus der Kopf und Schulter herausgeschnitten wurden, und die trotzdem um 837.500 Euro versteigert werden konnte.