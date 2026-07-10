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Wien
Kritik an Familienbeihilfe-Ausschluss in Grundversorgung
Hilfsorganisationen protestieren gegen den geplanten Ausschluss von Menschen in der Grundversorgung von der Familienbeihilfe. Die Maßnahme stehe im klaren Widerspruch zum geltenden EU-Recht, kritisierten Caritas, Diakonie und Volkshilfe am Freitag in einer gemeinsamen Aussendung. Steigende Kinderarmut werde dadurch in Kauf genommen, warnten sie und forderten die Bundesregierung auf, die Maßnahme zurückzunehmen.