Die ersten beiden Verhandlungsrunden für eine „Portugal-Koalition“ sind vorbei, Runde Nummer drei bereits für kommenden Montag fixiert. Dunkelrot und Grün haben in Graz mit 25 von 48 Mandaten eine knappe Gemeinderatsmehrheit, entsprechend verhandeln KPÖ und Grüne eine Zweierkoalition. Darauf haben speziell die Grünen Wert gelegt, auch die KPÖ hat betont, dass die Grünen „der logische erste Ansprechpartner“ für sie sind.

Und trotzdem finden Freitagmittag auch Gespräche mit KPÖ und ÖVP statt. Was verhandelt man da? Keine Koalition, aber es wird wohl um Themen und Projekte gehen, die man diskutieren wird. Aus dem Bürgermeisterinnenamt von Elke Kahr heißt es: „Die ÖVP wird weiterhin große Verantwortung in der Stadt tragen“, darum wäre es gut, sich inhaltlich abzustimmen. Die ÖVP holte bei der Gemeinderatswahl trotz leichter Verluste 25,3 Prozent und Platz zwei, mehr als zehn Punkte hinter der KPÖ (35,7 Prozent).

Welchen Modus der Zusammenarbeit gibt es zwischen KPÖ, Grünen und ÖVP?

Bislang hatte die ÖVP das Großressort Bildung sowie Sport, Wirtschaft, Kultur, Jugend und Familie. Ob die Einteilung so bleibt, ist noch offen – und wohl auch ein Thema bei dem Termin am Freitag.

Mediale Spekulationen rund um eine Dreierkoalition zwischen KPÖ, ÖVP und Grünen oder eine Zweierkoalition zwischen KPÖ und ÖVP samt Bürgermeister-Halbzeitlösung sind allesamt unrealistisch, dennoch drängen in der KPÖ viele auf eine konstruktive Basis mit Kurt Hohensinner und seiner ÖVP. Wie das ausschauen kann und wie man die Grünen dazu gewinnen kann, wird nun ausgelotet. Das Verhältnis zwischen Hohensinner und Grünen-Chefin Judith Schwentner ist bekanntermaßen kein gutes. Hohensinner hatte im Vorfeld der Wahl „eine Zusammenarbeit mit diesen Grünen“ ausgeschlossen, gemeint: mit den Grünen unter Schwentner. Speziell ihre Verkehrspolitik wurde von der ÖVP stets scharf kritisiert.