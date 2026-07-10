Die "TT" bezieht sich in dem Bericht über die Kündigung auf einen Sprecher des KHM. Für die APA war der Museumsverband vorerst nicht erreichbar.

Der öffentlich ausgetragene Streit zwischen Wien und Tirol - Schloss Ambras ist Teil des KHM-Verbands - wütet nun schon seit Monaten. Im März hatte Sandbichler der KHM-Führung "toxische Führungskultur" vorgeworfen, kurz darauf wurde sie dienstfrei gestellt. Generaldirektor Jonathan Fine selbst übernahm interimistisch. Mitte Juni entlastete ein externes, bis dato nicht öffentlich zugängliches Gutachten von Arbeitsrechtsexpertin Sieglinde Gahleitner Fine und dessen Geschäftsführungskollegen Paul Frey, wonach kein Mobbing oder Bossing zu erkennen sei.

Fine hatte erst vor rund zwei Wochen am Rande einer Ausstellungseröffnung auf Ambras gemeint, Sandbichler habe im Zuge von inhaltlichen Auseinandersetzungen das Dienstverhältnis beenden und "drei Jahresgehälter wollen". Als sie diese "nicht bekommen hat", habe sie "diese mediale Geschichte losgetreten", so die Sicht des KHM-Chefs. Man könne die neue Leitung des Museumsstandorts erst ausschreiben, sobald es mit Sandbichler "eine Lösung gibt", sagte er damals.

Laut "TT" soll die Ausschreibung nun im Laufe des Sommers erfolgen. Fine selbst will demnach aber schon vor dem Amtsantritt der künftigen Leitung mit Jahresbeginn 2027 die interimistische Leitung an eine Person aus dem bestehenden Mitarbeiterstab abgeben.