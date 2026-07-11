Der Gedenktag des heiligen Veit (Vitus) wurde in Mooskirchen mit einem Gottesdienst und einem Pfarrfest begangen. Schließlich ist die Pfarrkirche Mooskirchen dem heiligen Vitus geweiht. Den Gottesdienst zelebrierte Provisor Wolfgang Pristavec. Für die musikalische Gestaltung sorgte der Chor „pro musica“ unter der Leitung von Karin Stadtegger. An der Orgel begleitete Elvira Riedler.

Im Anschluss lud der ÖKB zu einem Frühschoppen, zu dem auch die Partnergruppe Neustift bei Güssing unter Obfrau Monika Deutsch willkommen geheißen wurde. Begleitet von der Bauernkapelle Mooskirchen marschierte die Gruppe zum Festgelände. ÖKB-Obmann Walter Hojas und Kassierin Sabine Reinprecht hatten gemeinsam mit vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern über mehrere Tage hinweg die Vorbereitungen organisiert.

© Erwin Wutte

Neben zahlreichen Ehrengästen der Gemeindespitzen konnten Vertreter verschiedener Vereine begrüßt werden. Abordnungen des ÖKB kamen aus den Orten Neustift bei Güssing, Edelschrott, Lannach, Lieboch und St. Johann. Musikalisch wurde der Festtag von „Schöberl und seine Musikanten“ umrahmt.