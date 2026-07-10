Mit großer Spannung wurde die Enthüllung des Kunstwerks „Sechzehn mal vier“ der Feldbacher Künstlerin Herta Haas erwartet. Im Rahmen einer Vernissage wurde das Geheimnis gelüftet und am ehemaligen Schlauchturm der Feuerwehr Feldbach die Installation gezeigt.

Die Idee, den sogenannten Stadtturm in der Ringstraße als temporäre Kunstfläche zu nutzen, stammt von Kulturreferent Michael Mehsner. Zahlreiche Gäste schauten sich die Eröffnung der erstmaligen Installation im Rahmen der Sommerspiele an.

Bürgermeister Josef Ober freut sich, dass mit dem Projekt Kunst für alle unmittelbar erlebbar gemacht wird. Das Kunstwerk „Sechzehn mal vier“ ist noch bis 13. August am Stadtturm zu sehen.