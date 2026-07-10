Kleine Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen.
San Jose
2.000 Anwälten in Nicaragua Arbeitserlaubnis entzogen
Die Behörden im links-autoritär regierten Nicaragua haben 2.000 Anwälten ohne Erklärung die Arbeitserlaubnis entzogen. Die Namen der betroffenen Anwälte seien in den vergangenen Tagen ohne jede Begründung aus dem Register des Obersten Gerichtshofs entfernt worden, berichtete die nicaraguanische Tageszeitung "La Prensa" am Donnerstag (Ortszeit). Damit werden ihnen die Möglichkeit genommen, ihren Beruf auszuüben.