Der neu gestaltete „Engelraum“ war ursprünglich die Sakristei der ersten Kirche von Anger. In der Zwischenzeit wurde der Raum als Abstellplatz genutzt. Mit der Umgestaltung zum „Engelraum“ hat er sich zu einem Schmuckstück gewandelt.

Menschen würden heute über Engel leichter zu Gott finden, die modernen Engelsdarstellungen im neuen Engelraum sind für den Besucher auf Augenhöhe, gut sichtbar und greifbar dargestellt, heißt es von Pfarrgemeinderat Peter Unterberger. Die beiden Architektinnen Claudia Rosenberger und Lena Pechmann, beide aus Anger, waren für die Planung zuständig. Die künstlerische Gestaltung vom bunten Glasfenster mit dem Schutzengelmotiv und die Engelsdarstellungen im Raum hat Künstler Reinhard Kubanek aus St. Veit bei Graz übernommen.

Kürzlich wurde der neue Platz feierlich eröffnet. Die Segnung wurde von den Kindern der Kindergärten Anger und Baierdorf sowie vom Schülerchor der Volksschule Anger mitgestaltet. Die Agape fand im Hof statt, wo die Kinder auch Ballons in den Himmel starten ließen. Anschließend fand beim „Abend der offenen Tür“ mit Musik von Zita Martus, spirituellen Texten und einem Künstlergespräch die Feier ihren Ausklang.