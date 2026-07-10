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Moskau
Wieder Brände in Energieanlagen in Russland
Aus dem Süden Russlands sind am Freitag mehrere Brände in Energieanlagen gemeldet worden. In Krasnodar sei nach einem ukrainischen Drohnenangriff ein Feuer in der Ölraffinerie Ilski ausgebrochen, teilten die Behörden der Region mit. In der Region Rostow wiederum ist die Feuerwehr nach Angaben der dortigen Behörden dabei, Brände in zwei Treibstofflagern sowie im Seehafen von Taganrog zu löschen.