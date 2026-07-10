"Bavi" hat den Angaben zufolge eine Spannweite von rund 380 Kilometern. Damit ist er der größte Taifun, der Taiwan seit mehr als 30 Jahren trifft.

Der Taifun werde bis einschließlich Samstag Taiwan heimsuchen und dann weiter nach China ziehen, sagten die Wetterexperten voraus. Ihnen zufolge dürfte die Hafenstadt Keelung besonders stark betroffen sein. Einwohner deckten sich dort mit Lebensmitteln ein, klebten ihre Fenster ab und stapelten Sandsäcke vor Eingängen. "Wir sind besorgt", sagte Samuel Fu, der in einer Nudelküche im Küstenbezirk Bali in der Nähe der Hauptstadt Taipeh arbeitet. "Das ist das erste Mal, dass wir einen so heftigen Taifun erleben, seit wir den Laden eröffnet haben."