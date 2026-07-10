Kleine Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen.
Wien
Mehr digitale Sicherheit durch Quanten-Tempolimit
In der Quantenphysik gibt es Grenzen dafür, wie schnell sich ein System verändern darf. Solche "Quantum Speed Limits" (QSLs) sind fundamentale Beschränkungen, die als Hindernis in der Quanteninformationsverarbeitung gelten. So kann ein Quantencomputer nicht beliebig schnell arbeiten - außer er würde über unbegrenzte Energie verfügen. Ein Wiener Forschungsteam zeigt nun, dass Quanten-Geschwindigkeitsgrenzen auch ein Werkzeug sein können, um sichere Zufallszahlen zu erzeugen.