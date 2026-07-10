Der 57-Jährige wurde geborgen und nach der Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber ins UKH Klagenfurt geflogen. Im Einsatz standen auch die Feuerwehren Brückl, St. Filippen, Völkermarkt und Klein St. Veit mit 64 Einsatzkräften und zwölf Fahrzeugen.