Der 57-Jährige wurde geborgen und nach der Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber ins UKH Klagenfurt geflogen. Im Einsatz standen auch die Feuerwehren Brückl, St. Filippen, Völkermarkt und Klein St. Veit mit 64 Einsatzkräften und zwölf Fahrzeugen.
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Völkermarkt
57-Jähriger bei Baggerunfall in Kärnten schwer verletzt
Bei einem schweren Baggerunfall in der Stadtgemeinde Völkermarkt ist am Donnerstagnachmittag ein 57-Jähriger schwer verletzt worden. Der Mann war laut Polizei um 15.45 Uhr mit einem Raupenbagger auf einer Baustelle in Terpetzen beschäftigt. Aus zunächst ungeklärter Ursache stürzte der Bagger 20 Meter über eine im Bau befindliche Staumauer auf eine Freifläche und überschlug sich zweimal. Der Mann wurde aus der Arbeitsmaschine geschleudert und schwer verletzt.