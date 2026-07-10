57-Jähriger bei Baggerunfall in Kärnten schwer verletzt

Bei einem schweren Baggerunfall in der Stadtgemeinde Völkermarkt ist am Donnerstagnachmittag ein 57-Jähriger schwer verletzt worden. Der Mann war laut Polizei um 15.45 Uhr mit einem Raupenbagger auf einer Baustelle in Terpetzen beschäftigt. Aus zunächst ungeklärter Ursache stürzte der Bagger 20 Meter über eine im Bau befindliche Staumauer auf eine Freifläche und überschlug sich zweimal. Der Mann wurde aus der Arbeitsmaschine geschleudert und schwer verletzt.