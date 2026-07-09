Das teilte das Unternehmen Vasky mit, das die Schuhe herstellt. Es bezifferte den Schaden auf umgerechnet rund 6,1 Millionen Euro. "Wir haben fast alles verloren und stehen vor der härtesten Bewährungsprobe in der Geschichte von Vasky. Es tut weh", schrieb Vasky-Gründer Vaclav Stanek im Onlinedienst Facebook.

Stanek erklärte, trotz des Brands werde Vasky weiter Schuhe herstellen. Das Unternehmen produziert in Tschechien sowie in der Slowakei. "Wir haben nach wie vor die Mitarbeiter, das handwerkliche Können und die Entschlossenheit, neu anzufangen", fügte Stanek hinzu.