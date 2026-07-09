Die Fachschule für Land- und Ernährungswirtschaft Hartberg-St. Martin und das „Käfers“ im Hatric haben gemeinsam die „St. Martiner Genussschnitte“ entwickelt, eine besondere Mehlspeise, die ab sofort im „Käfers“ erhältlich ist. Das Projekt bot den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten in der Praxis einzusetzen und den Weg von der Idee bis zum fertigen Produkt hautnah mitzuerleben.

Gerade die enge Zusammenarbeit mit einem Gastronomiebetrieb würde wertvolle Erfahrungen vermitteln und mache deutlich, wie wichtig Kreativität, Qualität und Teamarbeit in der Berufswelt sind, betont die Schule. Ihr großer Dank gilt Michaela Huszar-Käfer und ihrem Mann Juri für die angenehme und engagierte Zusammenarbeit. Mit viel Herzblut, Offenheit und Fachwissen haben sie das Projekt begleitet und damit einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen geleistet, freut man sich von der Fachschule Hartberg-St. Martin.