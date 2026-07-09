Ende Juni bestand für Gußwerkerinnen und Gußwerker die Möglichkeit sich beim örtlichen Supermarkt „Nah&Frisch“ mit Polizistinnen und Polizisten auszutauschen. Trotz der brütenden Hitze ließen sich rund 50 Besucherinnen und Besucher diese Gelegenheit nicht entgehen und traten an Biertischen, -bänken und Sonnenschirmen mit den Beamten in den Dialog.

Großer Andrang herrschte in Gußwerk unter den Sonnenschirmen © Bezirkspolizeikommando Bruck-Mürzzuschlag / Posch

„Bei einer Tasse Kaffee entstanden viele interessante Gespräche in entspannter Atmosphäre“, freut man sich auf Seiten der Polizei. Im Mittelpunkt standen zahlreiche Fragen und Anliegen rund um sicherheitsrelevante Themen. Auch Mariazells Bürgermeister Fabian Fluch und Stadtamtsdirektor Philippp Digruber statteten der Veranstaltung einen Besuch ab.