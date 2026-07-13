Zum 70. Geburstag des Superstars gastiert das authentische „Biographical“ mit Hauptdarsteller Alexander Kerbst in der Helmut List Halle. „Falco meets Amadeus“ erzählt ebenso bildgewaltig und exzentrisch von zwei absoluten Ausnahmeerscheinungen in der Musikgeschichte und kombiniert dabei alle großen Falco-Hits live mit der spannenden Geschichte des legendären Wieners. Weitere Infos: www.falco-amadeus.com