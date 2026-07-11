Natürlich sammelt sich in 20 Jahren vieles an – Requisiten, Perücken, Kostüme und Anekdoten. „Ein Kollege hat einmal auf der Bühne seinen Text vergessen und gesagt ,Alexa, hilf mir schnell, wie geht‘s weiter?‘“ erklärt Bianca Fasching und lacht. Die Pflegefachassistentin (28) ist Teil des harten Kerns. Mit neun Jahren stand sie bereits auf den Scheunen-Brettern, die die Welt bedeuten.

„Alexa“ war freilich die Souffleuse, die sich auf der Bühne geschickt hinter einem Bilderrahmen versteckt. Beim Bierbaumer Hoftheater sagen Bilder nicht nur im übertragenen Sinne mehr als 1000 Worte.

„Alexa, wie geht‘s weiter?“

Es ist ein Kudern ohne Ende, wenn sich jene treffen, die seit Beginn dabei sind. Christa und Hans Thaller, Werner König und Bianca Fasching. Wie alles angefangen hat? Zuerst war es eine Idee, die herumschwirrte, wie es Ideen eben so tun.

Die Frage lautete: Wie den historischen Hof der Familie Thaller wach küssen? „Werner hat eigentlich den Anstoß gegeben. Er war schon bei einem anderen Theater tätig und irgendwann hatten wir dann einfach die Idee hier selbst so etwas zu machen“, so Hans Thaller.

Die besten Bilder aus 20 Jahren Bierbaumer Hoftheater

Der Hof wurde dafür adaptiert. Seither werden hier jeden Sommer drei Ein-Akter gezeigt. Diese werden von Thaller vorausgewählt. „Ich lese viele Stücke, acht bis zehn gebe ich an die Schauspieler weiter und dann wird gemeinsam entschieden, was gespielt wird“, erklärt Hans Thaller, der an der Mittelschule Bad Waltersdorf unterrichtet hat.

Lustig soll es sein

Die Devise lautet: Lustig soll es sein. Eine Komödie als Ablenkung von den alltäglichen Tragödien. „Wir sind ein unterhaltsames Sommer-Theater.“

Auf der Bühne stehen Laiendarsteller. Pensionisten, Verkäufer, Studenten, Pflasterer, Installateure – bunt gemischt. Heuer reicht die Alterspalette von 22 bis 80 Jahre. Bis zu diesem Jubiläum standen bereits 35 Personen auf der Bühne. Die Schauspieler kommen aus dem Ort oder aus der Umgebung.

20 Jahre Bierbaumer Hoftheater: Gemeinsam schwelgen Hans Thaller, Werner König, Christa Thaller und Bianca Fasching in Erinnerungen © Carmen Oster

So wie Bianca Fasching, die mit neun Jahren in ihrer ersten Rolle die Enkelin ihrer Tante spielte. Doch wie castet man die Schauspieler? „Bei uns kann jeder mitmachen, der will“, sagt Christa Thaller, die ebenfalls an der Mittelschule Bad Waltersdorf unterrichtete.

„Man muss aber auch sagen, dass unser Regisseur supergute Ideen hat“, so Fasching. Gemeint ist Hannes Pichler, der eigentlich als Masseur arbeitet. Er gibt Tipps, die umgesetzt werden können, aber nicht umgesetzt werden müssen.

Kostüme in Eigenregie

So verhält es sich auch mit den Kostümen. „Dafür sorgen die Schauspieler selbst“, so Christa Thaller, die in vielen Rollen zur Perücke greift. Mittlerweile habe die Stamm-Belegschaft schon eine beeindruckende Sammlung an Kleidungsstücken zuhause. Und auch die Requisiten stapeln sich in einem Hinterzimmer des Hofs.

Hier stößt man unter anderem auf ein aufblasbares Krokodil, ein Bügelbrett oder Geschirr. Alles, was man braucht. Daneben findet sich der Probenplan. Es ist eine organisatorische Meisterleistung, die Termine für die Proben sowie die der Aufführungen zu koordinieren. Sommerzeit ist Reisezeit.

Doch nicht nur die amüsanten Ein-Akter auf der Bühne locken das Publikum, sondern auch die Kulisse abseits des Schauspiels. Prädikat: ein Sommer wie damals. Gesessen wird auf Heuballen neben alten Milchkannen. Die Schwalben fliegen ein und aus, die Katzen Camillo und Peppone ziehen ihre Kreise und die Gäste werden noch am Platz bedient. Pro Aufführung kommen 150 bis 200 Gäste. „Es ist richtig urig und das taugt den Leuten“, erklärt Bianca Fasching.

Kleine Missverständnisse, große Lacher

Zum Jubiläum kommen heuer die drei besten Stücke der letzten 20 Jahre auf die Bühne. Unter anderem „Oma ist Online“. Eine klassische Verwechslungskomödie, in der Oma per Internet-Anzeige einen Hund sucht, sich aber so missverständlich ausdrückt, dass man das Inserat als Partnersuche lesen kann. „Und dann komme ich, in der Annahme, dass sie einen Mann sucht“, sagt Werner König und grinst. Es sind die kleinen Missverständnisse, die für die größten Lacher sorgen. „Die Leute gehen zufrieden heim. Das ist Sinn und Zweck von diesem Hoftheater“, sind sich alle einig.