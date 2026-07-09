Es war ein ausgelassenes Fest, das die Freiwillige Feuerwehr Steinberg-Rohrbach am 4. Juli auf die Beine gestellt hat. Die Übelbacher und Die Hafendorfer haben in der Felsenbühne am Steinberg aufgespielt und für beste Stimmung gesorgt. Die ist am Ende aber leider gekippt. Gegen 4.20 Uhr in der Früh wurde im Eingangsbereich ein 59-Jähriger von einem bislang Unbekannten attackiert und niedergeschlagen.

Der Mann wurde durch mehrere Faustschläge niedergestreckt und erlitt durch die Wucht der Schläge schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz wurde der 59-Jährige in das UKH Graz eingeliefert. Nach einer ambulanten Behandlung konnte er das Krankenhaus wieder verlassen, heißt es seitens der Polizei. Nachdem die ersten Erhebungen am Tatort noch keine ausreichenden Hinweise auf die Identität des Täters ergeben haben, werden nun Zeugen gesucht.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: 33 bis 40 Jahre alt, etwa 1,8 Meter groß, trainiert und blond. Es soll ein offenes Hemd getragen und sich in Begleitung einer Frau befunden haben. Sie soll rund 165 Zentimeter groß sein, schwarze oder brünette Haare haben. Ihr T-Shirt war rot.

Hinweise zum Vorfall oder zur Identität des Tatverdächtigen werden an die Polizeiinspektion Gratwein unter der Telefonnummer 059 133-6137-100 erbeten.