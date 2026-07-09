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Rotterdam
390 Kilogramm Erdnussbutter als Kunstwerk
390 Kilogramm Erdnussbutter sind auf dem Boden des Depots des Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam im Gedenken an den kürzlich verstorbenen Künstler Wim T. Schippers verteilt worden. Als Hommage an den Konzept- und Performancekünstler sei dessen legendäres Kunstwerk "Pindakaasvloer" (Erdnussbutter-Boden) erneut installiert worden und könne bis zum 6. September besichtigt werden, teilte das Museum mit.