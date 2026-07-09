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Bregenz
Florentina Holzinger performt "Bodensee Étude"
Mit einer "Bodensee Étude" lässt Künstlerin Florentina Holzinger ihren Biennale-Beitrag "Seaworld Venice" nach Bregenz ausufern. Speziell für das Kunsthaus Bregenz (KUB) entwickelt, wird ihre Inszenierung von der Ökologie, den Mythen und Unterwasserwesen des Bodensees erzählen, aber auch von seiner Infrastruktur. "Hier sein zu können, ist ein feuchter Traum", so Holzinger bei einer Pressekonferenz am Donnerstag und verriet zur Performance, man entwerfe ein "Bergungsszenario".