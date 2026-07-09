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Zlin
Hochhaus in Tschechien brennt und stürzt teilweise ein
Ein architektonisch wertvolles Fabrikhochhaus ist im tschechischen Zlin in Brand geraten. Ein Teil des elfstöckigen Gebäudes sei eingestürzt, teilte die Feuerwehr am Donnerstag mit. Niemand sei verletzt worden, da sich niemand mehr in dem Objekt aufgehalten habe. Auf Fotos waren dicke schwarze Rauchschwaden zu sehen. Die Feuerwehr rief die höchste Alarmstufe aus. Rund 300 Einsatzkräfte waren vor Ort, um den Großbrand zu bekämpfen.