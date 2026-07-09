Der Umgang mit technologischen Neuheiten war es, der dieser Tage bei der Gebietsübung für die Bergrettungs-Ortsstellen des oberen Ennstals im Mittelpunkt stand. Und so wurde mit einem Sucheinsatz in einem Gebiet ohne Handyempfang begonnen, bei dem Livetracking und koordinierte Lageführung im Gelände erprobt wurden. Danach folgte eine Rettungsaktion im Fels, per Drohne wurde dabei ein Livestream in die vorgeschobene Einsatzleitung übertragen.

Darüber hinaus wurden noch „Seilgeländer sowie zwei Abseilstände beübt“, berichtet die Bergrettung Gröbming, die für die Durchführung der Übung verantwortlich zeichnete.