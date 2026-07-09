Die Kleine Zeitung tourt diesen Sommer erstmals durch die Kärntner Bäder und bringt erfrischende Sommerlaune, Spiel und Spaß direkt an die Ufer und Beckenränder dieses Landes. Denn bei unserer Kleinen Zeitung Bädertour 2026 heißt es: Mitmachen, mitspielen und gewinnen!

Ob beim Riesen-Jenga, Tic-Tac-Toe oder beim Ringwurfspiel – hier ist Spaß für Groß und Klein garantiert und wer mitmacht, hat die Chance auf coole Sommerpreise der Kleinen Zeitung: Von Sonnencremen bis hin zu den beliebten Rätselheften ist alles dabei, was man für einen perfekten Tag im Bad braucht. Auch die kleinen Badegäste kommen natürlich nicht zu kurz: Sie können tolle Preise wie Frisbees, Wasserbälle und vieles mehr abstauben.

Den Start macht die Bädertour am Freitag, 10. Juli, im Promenadenbad in Pörtschach. Am Samstag tourt die Kleine Zeitung direkt weiter und schaut im Freibad in St. Veit vorbei. An beiden Tagen wartet ein ganz besonderes Mitglied der Kleinen Zeitung auf euch. Kommt vorbei, macht mit und erlebt einen unvergesslichen Sommertag.