Es kann schnell gehen, wenn man den kleinen Wanzen zu wenig Aufmerksamkeit schenkt. „Es gab in Österreich schon den Fall, dass eine ganze Berghütte eingehüllt werden und der Kammerjäger anrücken musste“, erzählt Norbert Hafner, Präsident des Alpenvereins Steiermark. Daher gilt beim Alpenverein jetzt das Motto: „Wegschauen ist beim Thema Bettwanzen keine Lösung.“ So formuliert es Carolin Scharfenstein von der Abteilung Hütten und Wege.

Der Alpenverein geht nämlich in die Offensive und sagt den Bettwanzen den Kampf an. Ob Nobelhotel, einfache Herberge oder alpine Schutzhütte, die Bettwanze breitet sich aktuell überall aus. Auch die ÖBB hatten in ihren Nachtzügen schon damit zu kämpfen. Die 1 bis 8 Millimeter großen Wanzen können über Gepäck, Kleidung oder Ausrüstung von Hütte zu Hütte mitwandern. Zwar übertragen sie keine Krankheitserreger, doch ihre Bisse können Hautreaktionen wie Juckreiz oder manchmal rote Quaddeln und Blasen auslösen, weiß man beim Alpenverein.

Bettwanzen: Fünf Verdachtsfälle im Jahr 2025

Um das zu verhindern, kommuniziert man nun aktiv einfache Maßnahmen, die jede und jeder setzen kann. „Wir sind davon überzeugt, dass ein bewusster Umgang mit dem Thema wesentlich dazu beiträgt, Gäste zu sensibilisieren und Hütten besser zu schützen“, so Scharfenstein. Scham dürfe keine Rolle spielen, es könne nämlich jeden treffen. Im Vorjahr gab es in fünf Alpenvereinshütten Verdachtsfälle (bei insgesamt 223 Hütten).

Sensibilisiert werden sowohl die Hüttenwirte als auch die Wandersleute selbst. Was jede und jeder selbst tun kann: das eigene Gepäck kontrollieren, sowohl vor als auch nach der Tour – idealerweise durch Ausschütten in der Badewanne oder Dusche; verschließbare Beutel benutzen, speziell für getragene Wäsche; Rucksäcke möglichst aus dem Schlafraum heraushalten; einen eigenen Hüttenschlafsack verwenden und den heiß waschen – mindestens mit 40 Grad; nicht waschbare Textilien einfrieren – drei Tage bei minus 18 Grad im Tiefkühler.

Die Wanzen können über Gepäck, Kleidung oder Ausrüstung von Hütte zu Hütte mitwandern. © Alpenverein/ Simon Schöpf

„Verdachtsfälle sofort melden“

Wichtig ist auch die Früherkennung, betont man beim Alpenverein. „Verdachtsfälle sofort beim Hüttenteam melden“, heißt es auf dem Flyer, den der Alpenverein verbreitet. Bettwanzen sind nachtaktiv und verstecken sich in Ritzen und Spalten, auch hinter Lichtschaltern oder Steckdosen. Warnsignale sind „kleine schwarze Punkte auf Matratzen oder Bettgestell“ – das ist der Kot der Bettwanze. Auch winzige Blutflecken auf Bettwäsche oder Schlafsack können ein Hinweis sein.

Die gute Nachricht: „In der Steiermark sind mir aus den vergangenen Jahren keine Fälle mit Bettwanzen bekannt“, sagt Hafner. Die schlechte: „Man kann eigentlich nicht sagen, warum sie sich jetzt wieder ausbreiten.“ Aber wenn man die Tipps des Alpenvereins beachtet, stehen die Chancen gut, die Ausbreitung zumindest einzudämmen.