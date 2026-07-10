Wer ab 40 eine neue Partnerschaft beginnt, lernt seine bessere Hälfte heute mit hoher Wahrscheinlichkeit online kennen. Das zeigt eine repräsentative Studie, die im Auftrag der Singlebörse Parship durchgeführt wurde. Demnach haben 61 Prozent der 40- bis 75-Jährigen, die innerhalb der vergangenen zehn Jahre eine neue Beziehung eingegangen sind, ihren Partner oder ihre Partnerin online kennengelernt.

Urlaub, Job und Bekannte

Deutlich seltener fanden sich Paare auf anderen Wegen: 14 Prozent lernten sich im Urlaub kennen, zwölf Prozent über berufliche Kontakte und elf Prozent über gemeinsame Bekannte. Der klassische Zufallstreffer beim Ausgehen ist hingegen selten geworden. Nur zwei Prozent der Befragten gaben an, ihren Partner oder ihre Partnerin auf diese Weise kennengelernt zu haben. Über alle Altersgruppen und Beziehungsdauern hinweg liegt der Anteil der online entstandenen Partnerschaften bei lediglich 19 Prozent. Damit ist die digitale Partnersuche in der zweiten Lebenshälfte mit Abstand der häufigste Weg, um eine neue Beziehung einzugehen.

„Gezielt und bewusst“

„In der Lebensmitte verfügt man meist über einen festen Freundeskreis, geht weniger häufig und intensiv aus und lernt offline seltener neue Menschen kennen. Gerade deshalb wird das Internet ab diesem Alter besonders gezielt und bewusst genutzt, um jemanden kennenzulernen, mit dem man langfristig glücklich sein kann und der ähnliche Erwartungen und Wertvorstellungen teilt“, erklärt Caroline Erb, Psychologin bei Parship.

Heute gibt es viele Möglichkeiten, sich online kennenzulernen. Neben klassischen Dating-Apps entstehen Kontakte auch über soziale Netzwerke oder Online-Foren. Bei Paaren, die bereits seit mehr als 25 Jahren zusammen sind, war das anders. Sie lernten sich überwiegend beim Ausgehen (41 Prozent), über Bekannte (21 Prozent) oder am Arbeitsplatz (15 Prozent) kennen, da Online-Dating damals noch keine Rolle spielte.

Genaue Vorstellungen für Beziehungen

Laut Erb wissen viele Singles gar nicht, dass inzwischen die Mehrheit der neuen Partnerschaften ab 40 online entsteht. Gerade in dieser Lebensphase hätten viele Menschen bereits genaue Vorstellungen davon, was sie sich von einer Beziehung wünschen und welche Erwartungen realistisch sind. Wer sein Liebesglück aktiv selbst in die Hand nehme, erhöhe seine Chancen auf eine passende Partnerschaft.

Die Studie zeigt außerdem, dass derzeit 28 Prozent der über 40-Jährigen alleinstehend sind. Mehr als zwei Drittel von ihnen leben bereits seit über drei Jahren ohne Partner. Auffällig ist der Unterschied zwischen den Geschlechtern: Während sich 61 Prozent der männlichen Singles eine feste Beziehung wünschen, gilt das nur für 36 Prozent der Single-Frauen. Frauen sind deutlich häufiger mit ihrem Leben als Single zufrieden und möchten daran nichts ändern.

Internet auch bei Unter-40-Jährigen wichtig

Auch bei den Unter-40-Jährigen steht das Internet inzwischen an erster Stelle: 37 Prozent der neuen Paare haben sich online kennengelernt. Auf den weiteren Plätzen folgen gemeinsame Bekannte (19 Prozent), der Arbeitsplatz (13 Prozent) und das Ausgehen (10 Prozent). Nach Einschätzung der Psychologin liegt das unter anderem daran, dass jüngere Menschen durch Ausbildung, Berufswechsel, einen größeren Freundeskreis und häufigeres Ausgehen mehr Gelegenheiten für persönliche Begegnungen haben. Unabhängig vom Alter seien Natürlichkeit, Authentizität und Eigeninitiative entscheidend für die Partnersuche.