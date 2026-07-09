Seit 2015 werden die Vorträge der Universität Graz im Rahmen der Montagsakademie nach Feldbach übertragen. Diesmal war das Leitthema „Leben im Gleichgewicht? Ressourcen – Resilienz – Nachhaltigkeit“. Zwölf Termine wurden von mehr als 300 Interessierten besucht – das entspricht einer Steigerung von 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Bisher haben die Vorträge in Feldbach mehr als 5000 Personen besucht.

Die Vorträge werden auch im kommenden Jahr nach Feldbach ins K4 am Rathausplatz übertragen. Gestartet wird am 12. Oktober 2026 mit dem Thema: „Wie man durch Strafzölle und Sanktionen sein eigenes Land und die Welt gefährden kann“. Helmut Saurugg, Leiter der Montagsakademie Feldbach, freut sich auf neue Vorträge.