„Wir hatten eine Festmesse zum diamantenen Priesterjubiläum geplant, doch der ‚Chef oben‘ hatte einen anderen Plan. Wir feiern nun keine Festmesse, sondern eine Gedenkmesse.“ – Das waren die Worte, die Peter Riegler an die Gottesdienstbesucher in der Pfarrkirche von Wenigzell richtete. Peter Riegler war am 3. Juli 1966 gemeinsam mit Prälat Rupert Kroisleitner, der völlig überraschend im 87. Lebensjahr verstarb, und Matthias Schantl zum Priester geweiht worden.

60 Jahre danach wollte er in seiner Gemeinde, in der er 23 Jahre als Pfarrer wirkte, sein Jubiläum feiern, so wie er auch schon seinen 80. Geburtstag mit den Bewohnern der Pfarre Wenigzell zelebriert hatte. Den Kontakt zu Wenigzell brach der Ehrenbürger der Gemeinde nie ab. Der Kirchenchor überraschte ihn neben einer Messe mit der „Waldandacht“. Außerdem richteten Bürgermeister Herbert Berger und Pfarrgemeinderatsvorsitzender Johann Zisser Dankesworte und tröstende Worte an den Jubilar, der seinen Mitbruder so plötzlich verloren hat. Franz Faustmann