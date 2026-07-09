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Teheran/Manama
Explosionen und erneuter Luftalarm in Bahrain
In Bahrains Hauptstadt Manama sind am Donnerstag nach den jüngsten iranischen Angriffen in der Nacht erneut Explosionen zu hören gewesen. Zum dritten Mal wurde Luftalarm ausgelöst, wie ein AFP-Journalist berichtete. Dies bestätigte auch das Innenministerium der Golfmonarchie im Onlinedienst X. Bürger und Einwohner seien aufgefordert, Ruhe zu bewahren und sich an einen sicheren Ort zu begeben.