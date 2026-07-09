"Bürokratie entsteht sehr selten durch schlechte Entscheidungen, sondern durch viele gute", sagte Schellhorn. Allerdings würden diese sich manchmal widersprechen. Nun gebe es eine wissenschaftliche Ausarbeitung zum Thema, zusammen mit realpolitischen Überlegungen werde daraus ein Auftrag. Die Meldungen bei der Servicestelle für Entbürokratisierungs- und Deregulierungsanliegen (SEDA) seien ein "Datenschatz", war Schellhorn überzeugt. Der Bericht biete nun eine Grundlage für die nächsten Reformschritte der Regierung.

Im letzten Jahr habe sich die Öffentlichkeit gefühlt "die ganze Zeit mit mir beschäftigt", so der Staatssekretär. Sein Büro habe in der Zeit "einfach gearbeitet und nicht groß geredet". Als neues Staatssekretariat habe man sich erst einrichten müssen, mittlerweile aber "die Werkstatt gebaut". Es sei gut, dass das Thema jetzt "am Regierungstisch" liege, sagte Schellhorn. Unterstützung nimmt er aus den anderen Ressorts und den Gemeinden wahr, bei den Landeshauptleuten ist er sich nicht so sicher.

EcoAustria-Direktorin Monika Köppl-Turyna erklärte den Aufbau des Berichts. Ihr Team habe SEDA-Einreichungen analysiert und Handlungsempfehlungen abgeleitet. Eine Schlussfolgerung: Das effiziente Maß an Regulierung ist in Österreich überschritten. EcoAustria hat ein Szenario erstellt, in dem mit weniger staatlichen Vorgaben das reale Wirtschaftswachstum bis 2032 deutlich höher wäre. Summiert könnte das die erwähnten 20 Mrd. jährlich bringen. Die meisten Wünsche aus der Bevölkerung betreffen die Themen Digitalisierung, Föderalismus und Berichts- bzw. Dokumentationspflichten.

Christoph Gärner, Verfassungsexperte im Außenministerium, lobte das Vorgehen. "Gute Entbürokratisierung beginnt nicht im Ministerium, sondern bei den Betroffenen." Jeder Hinweis werde erfasst, strukturiert und bewertet. Priorität hätten dann Vorschläge mit hohem Entlastungspotenzial, die sich auch politisch umsetzen ließen. Doch: "Jede gute Idee wird ernst genommen", so Gärner. Der vollständige Entbürokratisierungsbericht ist auf der Website des Außenministeriums abrufbar.