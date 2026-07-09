Die Gorillazucht im Zoo Schmiding leistet einen Beitrag zum europäischen Erhaltungszuchtprogramm für Westliche Flachlandgorillas, die in freier Wildbahn stark gefährdet sind. Der neugierige und aufgeweckte Jabari hat sich mit seiner verspielten Art zum Liebling der Besucher entwickelt. Gratulanten können den Junggorilla besuchen und beobachten, wie er seine Umgebung erkundet und Klettern lernt. Im Rahmen des Programms "Tierpfleger sein im Zoo!" erhalten Kinder in den Sommerferien Einblicke hinter die Kulissen.

(S E R V I C E - www.zooschmiding.at)