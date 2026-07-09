Der Mitbewohner war schnell ins Zentrum der Ermittlungen von Bundeskriminalamt und Landeskriminalamt Wien geraten, sagte eine Polizeisprecherin der APA. Weil er Österreich wenige Tage nach der Tat in Richtung Frankreich verlassen hatte, wurde über die Staatsanwaltschaft Wien ein europäischer Haftbefehl erlassen. Der 24-Jährige wurde in Zusammenarbeit mit dem Fugitive Active Search Team Frankreich durch die französischen Behörden festgenommen.

Freunde der Frau hatten im Juni seit Tagen nichts mehr von ihr gehört, machten sich Sorgen und schauten in der Wohnung beim Wiener Naschmarkt nach, berichtete die Polizei damals. Als sie die 70-Jährige leblos vorfanden, alarmierten sie die Einsatzkräfte. Ein Notarzt konnte allerdings nur noch den Tod feststellen. Laut Polizei dürfte die Frau bereits seit ein paar Tagen tot gewesen sein. Es handelt sich bei der 70-Jährigen um eine deutsche Transgender-Aktivistin.

Das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Leib/Leben, Gruppe Baumgartner, ermittelt weiter in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Wien. Der rasche Ermittlungserfolg sei das Ergebnis guter Zusammenarbeit, hieß es von Dieter Csefan, Landespolizeivizepräsident in Wien. "Er zeigt, wie wichtig ein enger und abgestimmter nationaler sowie internationaler Austausch im Kampf gegen Kriminalität ist."

Auch die gute internationale Abstimmung wurde betont. Direktor des Bundeskriminalamtes, General Andreas Holzer: "Die Zielfahnderinnen und Zielfahnder des Bundeskriminalamtes arbeiten täglich daran, flüchtige Tatverdächtige auch über Staatsgrenzen hinweg auszuforschen. Der aktuelle Fall unterstreicht die hohe Professionalität und das Vertrauen, das innerhalb des europäischen Zielfahndungsnetzwerks seit Jahren gewachsen ist."