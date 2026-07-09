72-jährige Radfahrerin erlitt schwere Kopfverletzungen

Auf der Wörthersee-Süduferstraße bei Maria Wörth (Bezirk Klagenfurt-Land) sind am Mittwochabend zwei Radfahrer zusammengestoßen und gestürzt. Wie die Polizei berichtete, erlitt eine 72-jährige Frau aus Deutschland schwere Kopfverletzungen, der zweite Radfahrer, ein 28 Jahre alter Mann auf einem Rennrad, wurde ebenfalls verletzt. Beide wurden in Spitäler in Klagenfurt eingeliefert.