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Caracas
Venezuela fordert Freigabe von Auslandsvermögen als Hilfe
Zwei Wochen nach den verheerenden Erdbeben in Venezuela setzt sich Interimspräsidentin Delcy Rodríguez dafür ein, blockierte Auslandsvermögen des Landes als Katastrophenhilfe zugänglich zu machen. Sie habe den Internationalen Währungsfonds gebeten, von der Institution festgesetzte Finanzressourcen freizugeben, sagte Rodríguez am Mittwoch auf einer Pressekonferenz. Das Geld solle gebeutelten Familien und besonders von der Katastrophe betroffenen Zonen des Landes zugutekommen.