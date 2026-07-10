Zugegeben, das war jetzt aufgelegt. Alle Arme strecken sich entschlossen nach oben, als der Journalist an diesem Donnerstagmorgen wissen möchte, wer sich denn auf den bevorstehenden Ferienstart freut. Schon gut, genauso hätte man fragen können: „Kinder, seid ihr alle da?“ Wie dem auch sei, ganz ungetrübt ist die Ferienfreude nicht bei allen. „Ich werde die Schule schon vermissen“, räumt Joris Nager ein. Er besucht die 4. Klasse der Grazer Volksschule Krones, im Herbst wechselt er ins Pestalozzi-Gymnasium. Dieser Freitag ist sein allerletzter Schultag hier in den Räumen der Schul-Expositur in der Brockmanngasse. „Das Gebäude und die Lehrer werden mir fehlen“, sagt er.

Ähnlich sehen das seine Klassenkolleginnen und -kollegen aus der 4a. „Die Vorstellung, dass ich in der Früh nicht mehr hierherkomme, macht mich schon ein bisschen traurig“, sagt Nova de la Rosa, die ab September das BRG Körösi besucht. Mit dabei sind ihre Freundinnen Rosa und Paula Springer. Ein Trost, der den Wechsel auch für die Zwillingsschwestern etwas erleichtert. „Aber wir waren hier alle sehr lange zusammen und haben viel erlebt“, erzählt Rosa Springer.

„Wir waren hier an der Volksschule alle sehr lange zusammen und haben viel erlebt“, erzählt Rosa Springer © Klz / Stefan Pajman

Ferienstart mit etwas Wehmut für 12.000 Kinder

Wie den Schülerinnen und Schülern der VS Krones geht es rund 12.000 weiteren Kindern, die im Herbst aus den steirischen Volksschulen in Mittelschulen oder AHS wechseln. Bis es soweit ist, gilt es aber freilich erst einmal, die Sommerferien zu genießen. In das Vergnügen kommen im Bundesland exakt 129.409 Schülerinnen und Schüler, die diesen Freitag (10. Juli) ihre Jahreszeugnisse überreicht bekommen. Rund 48.300 davon sind Volksschüler, 30.000 besuchen die Mittelschule, 29.700 eine AHS, 20.500 eine Berufsbildende Höhere Schule, der Rest verteilt sich auf andere Schultypen.

Und wie sind sie nun ausgefallen, die Zeugnisse? Eine statistische Notenauswertung zum Zeugnistag führt die steirische Bildungsdirektion nicht. „Ich lasse mich überraschen und habe vorher gar nicht gefragt“, haben Joris Nager und Rosa Springer übereinstimmend für sich entschieden. Das Risiko schlechter Noten dürfte sich bei beiden in Grenzen halten. „Maximal ein paar Zweier, aber sicher keine Dreier“ werden es sein, weiß Joris. Auch Klassenkollegen Gustav Benedikt und Anna Steiner-Zankel erwarten eine erfreuliche Jahresbilanz – schließlich gehören sonst oft kritische Fächer wie Mathe oder Deutsch zu ihren Lieblingsgegenständen.

„In meinem Zeugnis werden maximal ein paar Zweier, aber sicher keine Dreier stehen“, sagt Joris Nager © Stefan Pajman

Der Zeugnistag als Tag der Wahrheit

Ein ganz spezieller Moment ist der Zeugnistag für Joris kleinen Bruder Nicolas, Annas Schwester Laura und ihren Klassenkollegen Liam Kaltenegger. Alle drei besuchen die 2a-Klasse und bekommen heuer erstmals eine Beurteilung in Form von klassischen Zahlennoten. Nervös machen lassen sie sich kurz vor der Verteilung der Zeugnisse nicht. Was genau letzten Endes draufsteht, erfahren alle drei erst am Freitagvormittag.

Und dann? Neun Wochen Sommerferien, ist das nicht zu lang? – Echt jetzt? Noch so eine lebensfremde Frage? „Neeein“, schallt es gleichzeitig aus neun Mündern. Wobei: Für 7671 steirische Schülerinnen und Schüler fällt die Ferienzeit heuer tatsächlich um zwei Wochen kürzer aus. Sie besuchen vor Schulbeginn die Sommerschule, um Lerninhalte zu wiederholen und zu festigen. Laut Bildungsdirektion sind das 1612 Kinder und Jugendliche mehr als noch im Vorjahr. Nur ein knappes Viertel ist zur Teilnahme verpflichtet, für den großen Rest war die Anmeldung freiwillig.

Liam Kaltenegger gehört zu jenen Schülern, die zum ersten Mal ein Jahreszeugnis mit Ziffernnoten bekommen © Klz / Stefan Pajman

Sommerschulen als organisatorischer Husarenritt

879 Lehrpersonen sind in den Sommerschulklassen diesmal im Einsatz. Für viele Schulstandorte ist die Umsetzung organisatorisch herausfordernd. „Das gilt besonders dort, wo unterschiedliche Altersgruppen, Lernstände und Förderbedarfe zusammenkommen“, weiß Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner. Die wachsenden Teilnehmerzahlen seien aber Bestätigung für die Sinnhaftigkeit des Angebots.

Doch Sommerschule hin, Zeugnistag her – die Kinder der VS Krones freuen sich nun erst einmal auf Freizeit und Urlaub. Sie erzählen von geplanten Großelternbesuchen in Slowenien, Segelfahrten in Kroatien oder Badeurlauben auf Sardinien. In diesem Sinne: Verdient ist verdient, schönen Sommer!