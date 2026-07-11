Der Blick von der Terrasse des Gasthofes Dachsteinblick ist derart atemberaubend, dass man sich daran gar nicht satt sehen kann. Gut, dass Sattsehen keine Kalorien hat und sehr angenehm, dass gemütliche Genießer wie ich bequem mit dem Auto zufahren können.

Der Gasthof liegt in Wörschachwald in der Gemeinde Stainach-Pürgg an einem erhabenen Punkt. Seit Jahrhunderten führt der schmale Kirchweg von Wörschachwald nach Pürgg hier vorbei. An klaren Tagen scheint der gegenüberliegende mächtige Grimming so nah, dass man meint, hinübergreifen zu können, das Auge fängt das gesamte Hinterbergtal mit dem Zentrum Bad Mitterndorf ein. Beim Blick auf den Dachstein sieht man, wie sehr der Berg um seinen Gletscher kämpft. Wir nehmen auf der Terrasse Platz, an massiven Holztischen, nicht gegenübersitzend, sondern beide auf derselben Bank mit Panoramasicht.

Sommerlicher Salat mit Beiriedstreifen. © Pliem

Von der Fernsicht zum Blick in die Speisekarte: Die überrascht mit einer umfangreichen zusätzlichen wechselnden Tageskarte, die traditionelle Auswahl wird größer. Ich beginne mit einer herzhaften, kräftigen Fleischstrudelsuppe (6,20 Euro): fein würzige Füllung, dünne Hülle, köstlich und genau richtig für den nicht ganz so warmen Tag. „Wir machen alles selbst, auch die Rindsuppe“, erzählt Wirtin Susanne Kanzler im Gespräch nach der anonymen Testung. Die Karotten-Kokoscremesuppe mit Croutons (6,80 Euro) meiner Begleitung überzeugt nicht nur optisch, sondern schmeckt zudem hervorragend. Küchenchef Thomas Zavadil beherrscht das Süßesäurespiel.

Das beweist auch der „Sommerliche Salat mit Beiriedstreifen“ (19,50 Euro) mit Blattsalaten, kleinen Wassermelonenwürfeln, Marillen- und Nektarinenstückchen und Weintrauben. Das Balsamico-Senfdressing ist dazu fein abgestimmt, die Gesamtkomposition stimmig. Das Rezept, wie er die Beiriedstreifen derart zart auf den Teller bringt, verrät Thomas Zavadil zwar vertraulich, schreiben darf ich es leider nicht: Küchengeheimnis! Als Hauptgang hat meine Begleitung Curry-Kokoshuhn mit Mandelreis (18,50 Euro) bestellt. Wieder: zartes Fleisch, fein abgestimmte Würzung, angenehme Schärfe, nie der Versuch, ins Süße zu kippen. Der Mandelreis hat den richtigen Biss und bringt eine leichte Nussnote.

Pfirsich-Eierlikörtorte. © Pliem

Die hausgemachten Mehlspeisen – an dem Tag stehen gleich zwölf verschiedene Varianten auf der Kreidetafel zur Auswahl - backen Seniorchefin Sonja Lindner und Susanne Kanzler selbst. Das Himbeer-Tiramisu (9,20 Euro) meiner Begleitung ist süß, intensiv, saftig. Meine Pfirsich-Eierlikörtorte (5,50 Euro) schmeckt nicht nur ausgezeichnet, sie ist glutenfrei wie weitere Speisen auf der Karte oder auf Nachfrage. Für mich gilt: Vielleicht sollte ich ob der guten Küche wie so manch anderer Gast über den Kirchweg von Pürgg heraufwandern. Aber noch nicht heuer, nächstes Jahr.