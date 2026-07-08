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Washington
Trump: "Ich wäre der größte Kommunist der Geschichte"
Vor den US-Kongresswahlen im November hat sich Präsident Donald Trump auf eine angeblich drohende Machtübernahme durch "Kommunisten" eingeschossen, womit er Demokraten aus dem linken Lager meint. Zum Abschluss des NATO-Gipfels in Ankara am Mittwoch verblüffte Trump Journalisten nun mit der Aussage: "Ich wäre der größte Kommunist der Geschichte." "Ich stünde ganz weit oben mit Lenin", sagte Trump über den russischen Revolutionär (1870 bis 1924).